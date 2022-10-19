力挺老同学金高银见面会！安恩真&李相二卖力KUSO《鬼怪》，金高银一度笑到腿软XD

金高银被逗得超开心～可以许愿安恩真与李相二一起演电视剧吗～

不少观众应该都知道金高银、安恩真、李相二与金圣喆是同为「传说的韩艺综10级」出身的演艺圈好友，15日金高银举办10周年，安恩真与李相二现身力挺！

从现场观众流出的画面可见，李相二穿一袭黑色风衣、撑著黑色雨伞惊喜现身，金高银见到就笑到不行，也看出他在模仿《孤单又灿烂的神－鬼怪》里孔刘所演的鬼怪。李相二马上「物尽其用」，将雨伞夹著充当剑，让「鬼怪新娘」金高银拔。



接下来登场的就是「冒牌鬼怪新娘」了，安恩真模仿鬼怪新娘蹦蹦跳跳现身，整套服装准备的非常细致，围巾、校服、书包……简直如出一辙！金高银身为本尊，看了数度笑到腿软！李相二和安恩真解释他们相当用心准备，就为了要逗金高银笑啊，也成功达到目的了！



见面会结束后，安恩真在IG分享了与李相二的合照，金高银也转发。安恩真与李相二俏皮合照展现友谊，令人想起他们在《Running Man》被传绯闻的搞笑场面啊！安恩真当下直爆料李相二大学时期过往，众人都觉得他俩就算没交往过也有暧昧，刘在锡问：「你是想捧红前男友吗？」安恩真放弃反驳答「对」，笑翻李相二。





顺带一提，金高银在《刘QUIZ ON THE BLOCK》谈过自己和安恩真、李相二与金圣喆大学就很要好，透露有次李相二看见自己晕倒想帮忙，反倒被大门夹住脚大拇指，指甲整片遭掀起！最后金高银被其他人背去保健室休息，李相二却是被送进急诊室就医。





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