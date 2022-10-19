[分集劇情]《凍死的戀愛》李多熙前男友再度現身直接求婚！崔始源眼巴巴望著婚紗照後悔莫及！（EP3－4）

[有雷]《凍死的戀愛》收視率節節上升，李多熙與崔始源這對20年老友兼鄰居，感覺已是彼此生活中的一部分。三年前李多熙因男友外派工作而心碎分手，沒想到他卻現身並直接求婚！嚮往婚姻的李多熙考慮了一下便順勢答應了，崔始源真的能放手嗎？

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《凍死的戀愛》雖然朴載勛（崔始源飾）向老友麗凜（李多熙飾）提出在交下個男友之前就和他一起玩吧！不過三年前因外派出國而兩人吵架分手的前男友卻出現在麗凜面前，甚至還開始約麗凜吃晚餐，餐後也進到麗凜住處，這讓住在樓上的載勛相當感冒，故意在家舉重摔啞鈴、深夜吸塵器打掃還有跳HipHop舞蹈等等，製造一堆噪音表達他的不滿。



麗凜父親突然傳出心臟問題進了醫院，慌亂之餘麗凜第一通電話依舊打給了載勛，但他卻因診療中而無法接聽，此時前男友又出現在麗凜家門口，立刻開車載她到春川。但隔日朴載勛也送了美味便當，甚至還補貼麗凜父母部分的醫療費用。前男友也非常在意朴載勛這位閨密的存在，要求他光明正大的競爭，不要以閨密角色在麗凜身邊打轉。

朴載勛開始正視自己的心，先斷了與相親對象的聯繫，也與老友坦承自己沒有信心能給麗凜她所想要的幸福平凡婚姻，因為自己的人生都亂了方向。但此時前男友直接拿出戒指求婚，麗凜考慮了一下最終也因為憧憬婚姻而答應了。她開始沉溺在籌備婚禮的幸福中，看著婚紗照裡美麗的麗凜，朴載勛卻後悔著自己每一個能夠表白而錯失良機的瞬間……



終於到了婚禮的那一天，身為老友的載勛自然也出席，此時卻看見麗凜淚眼汪汪走上司儀台，宣布這個婚禮取消！令全場賓客相當傻眼，而麗凜與載勛的表情盡在不言中。



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