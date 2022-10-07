韓孝周特別出演《20世紀少女》金裕貞的成年時期！兩人曾合作過經典韓劇《一枝梅》、《同伊》

這樣的合作特別有意義呢！

Netflix原創電影《20世紀少女》以20世紀最後的1999年為背景，描述比起愛情，友情更加重要的17歲少女寶拉，經歷痛苦卻悸動的初戀，以及21世紀再次傳來愛情的消息的故事。寶拉為了實現閨蜜妍度的初戀，以「愛情丘比特」自居，並展開一段「初戀觀察羅曼史」。該片將於本月（10月）21日公開。

官方於昨日（6日）公開正式預告，金裕貞飾演「寶拉」，邊佑錫飾演「雲浩」，朴柾佑飾演「賢振」，盧允瑞飾演「妍度」。寶拉因為閨蜜妍度的關係，而密切觀察賢振，沒想到卻被賢振的好友雲浩吸引、墜入愛河。賢振誤以為寶拉喜歡自己，但寶拉早以對雲浩動心…四位青春少男少女的心該何去何從呢？

2008 일지매

2010 동이

2018 골든슬럼버

2021 20세기소녀



보라 & 미래의 보라 #김유정 #한효주 pic.twitter.com/YbQ4F6z8JP —moseila (@_moseila) November 16, 2021

影片最後，可以看到韓孝周特別出演，她將飾演金裕貞於片中的成年時期。兩人的緣分從14年前就開始了，而且是經典韓劇《一枝梅》、《同伊》，分別是女主角的童年時期和少年時期。

而在前陣子，韓孝周與金裕貞曾一同出席某場時尚活動。金裕貞褪去了幼年的童稚，已經成長為亭亭玉立的淑女；韓孝周則美貌依舊。網友們紛紛感嘆：「不曉得是時間過得太快還是過得太慢，但兩位演員都好漂亮！」

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