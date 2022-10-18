[分集剧情]《王后伞下》中殿金惠秀对四子恨铁不成钢！大妃金海淑心机超重手腕了得（EP1）

[有雷]《王后伞下》一开播就获得观众好评与高收视率，第一集必须让大家了解各个登场人物以及个性背景，宫廷里的利害关系。剧情以金惠秀所饰演的中殿为主轴展开，为了让自己的儿子们在宫中不输给其他后宫的儿子，努力做出一个母亲所能帮助的最大极限。

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《王后伞下》中殿姀怜（金惠秀饰）共育有五个儿子，除了已成为世子的长子（裴仁爀饰）各方面都表现优异，个性又细心体贴，令她放心又骄傲以外，其余四位世子一个个都难以驾驭，时常惹祸总是妈妈跟在后面收拾。一开场就上演著各位妈妈们包含后宫、贵人等，跟著自己的孩子到学堂里的样子，但中殿的王子们却有的迟到有的还根本缺席，在一旁的大妃娘娘（金海淑饰）则板著脸孔一脸严肃。



大妃先是因为大君们的脱序行为而数落了中殿一顿，中殿也站稳脚步没在怕，不久后大妃更因为看见了四位王子与黄贵人（玉子妍饰）的儿子义圣君（姜澯熙饰）大打出手，於是处罚了四位王子们。义圣君其实心中怀有怨恨，认为原本自己的母亲应该成为中殿，而自己应该成为现今的世子，於是在各方面都想表现胜过中殿的大君们，母亲对他也抱持很高的期望。



中殿与世子正聊到一半，世子竟突然昏厥，经过诊断后发现是与前一位已死亡的世子罹患同样的血虚厥病症。中殿担心不已，大妃也发现了此事，而要求殿下在众多儿子中选择出一个在世子身边的「陪童」能与世子一起进行君王课程。大妃也明白告知中殿，若不是因为现在的世子还算优秀，她才不可能忍耐中殿至今，早就会将她赶走，中殿也感到地位岌岌可危。



大妃娘娘的手段是众所皆知的，各后宫也非常崇拜她能击败当时的中殿而坐上这个位置，於是纷纷想请教秘诀。大妃娘娘为了赢得各个后宫对她的忠诚度，刻意给每个人都送了一本秘笈，并且让她们每一位都觉得只有自己收到了秘笈，於是乎绝对闭口不言而私下培养著自己的孩子。中殿则在此时听说了之前同样罹患血虚厥离世的世子，死后其母亲则遭到废后并被驱赶出宫。她对於当时的真相非常好奇，於是决定出宫寻找前王后，甚至在雨中下跪求真相。



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