Disney+《千元律师》剧情再掀高潮！「千元委托费」秘密揭晓，南宫珉演技大爆发、背后故事赚人热泪

Disney+《千元律师》由南宫珉、金智恩主演，「李清娥」特别出演的关键角色登场后，让整部戏的画风急速改变，不只揭开千智勋（南宫珉 饰演）从「检察官转战律师」的过去，许多黑暗内幕也一并被揭开.....《千元律师》有笑有泪，第7、8集进入另一波剧情高潮，越来越精彩了！

1.李清娥登场揭开南宫珉的「检察官」过去



李清娥在剧中出演白律师事务所的王牌—李周英律师，她的出现让原本只知道工作的千智勋检察官，生活渐渐有点改变⋯⋯千智勋是众所皆知的工作狂，检察官界的「疯狗」，为了调查秘密资金的流向，得罪了许多政治人物和高层，面对李周英律师时，是千智勋检察官唯一感到放松，又会绽放笑容的时刻。



2.千智勋的家世背景惊人！爸爸原来是「他」



千智勋原来出身名门，他的爸爸是竞选国会总理候选人「金允燮议员」，虽然是不能公开的父子身份，但千智勋一直很崇拜爸爸！当千智勋发现爸爸牵扯到秘密资金时非常震惊，纠结一阵子之后才决定要导正这一切，他传唤金允燮议员并希望他主动交出秘密资金的名单，但是在金允燮议员被传唤后的当晚，千智勋目睹爸爸跳楼，并发现爸爸生前一通「未显示号码」的神秘来电，只有他知道，爸爸是被暗杀、背后一定有人在主导这场意外。



3.从秘密资金到暗杀⋯千智勋的悲情调查！



「金允燮议员」过世之后，千智勋陷入巨大的悲伤里，他下定决心要让爸爸过世的真相水落石出，但在调查之中，却是处处碰壁。传唤相关政治人物总是被高层阻止，没有人能够理解千智勋的执著，而这样，一眨眼两年过去了，唯一陪伴著千智勋的只有李周英律师。一方面为了能够实现自己的正义理想，一方面希望能把千智勋从过去解救出来，李周英律师离开了白律师事务所，自行开立事务所，决定只做自己喜欢的案子。

4.律师事务所的「一千元委托费」秘密揭晓



没想到阴错阳差之间，李周英律师与别人拿错了文件，发现了金允燮议员之死背后的阴谋，而这份文件也让她陷入危险之中⋯⋯李周英律师和千智勋见面途中，在地铁上被凶手持刀刺伤，最后不幸过世。李周英的离开让千智勋相当痛苦，也让他决定接手李周英刚刚成立不久的律师事务所，看到事务所内贴著「委托费一千元」，这就是一千元的由来！



千智勋律师的招牌墨镜，原来是他为了掩盖自己的悲伤、哭红的双眼，而戴上的伪装。律师事务所的第一位客人「事务长」，其实是李周英的第一位委托人，因为李周英过世，才变成了千智勋接手。原来千智勋的背后藏著如此多故事，从不爱笑的检察官，变成了爱开玩笑的律师，这样的转变让人意外，也让人心痛啊～

Disney+独家跟播《千元律师》每周五、六22:30上架新集数！

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