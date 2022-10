AKMU燦赫：《Take One：終極一曲》是個瘋狂的節目，我也隨之而瘋狂！

韓國Netflix第一個原創音樂節目《Take One:終極一曲》,邀請到了7組歌手來演出「人生最後一次的表演」,策劃可由歌手自由發揮、製作規模龐大,唯一的條件是「必須一次就成功」。

在AKMU的篇章中,他們演出了去年發行的專輯中收錄的《NAKKA》。第一次製作會議中燦赫就提出了一連串不可能的任務:「一位跳傘員從飛機上一躍而下,降落在跑道上,而降落的地點有200名舞者帶著相同的墨鏡,雖然在野外,但這時候會突然變暗。」一旁的秀賢、製作團隊還有燦赫本人都被自己這番瘋狂的想法給逗笑了。



整場表演的概念幾乎都是出自於燦赫的藝術家腦袋,他說明這次的表演有兩個主要的理念,一是想要給大家看跳傘員從飛機上跳下來的畫面,二是《NAKKA》這首歌裡所蘊含的「墜落」的意思,代表著「我愛你愛到就算你墜落到地面,我也能夠抓著你的手一起縱身躍下」。



在有限的時間內準備這個盛大的表演忙壞了製作組,挑戰不只是巨大的舞台、200位舞者的排練還有難以掌控的跳傘時間,觀眾直到最後一刻都還是會跟著演出者一起擔心演出有沒有辦法成功,過程振奮人心,小編自己也是看了數度熱淚盈眶。



秀賢在本月13日的製作發表會中表示,如果再次接受到節目組的邀約的話,他想要演唱《How can I love the heartbreak, you`re the one I love》這首深受大眾喜愛的歌曲。燦赫半開玩笑的提出他的想法說,歌詞最後一句是「直到海水乾枯」,那他就真的想要把海水都抽乾。聽到這樣計畫,節目製作人金學慜馬上回覆:「這我可我不幹!」



▼《Take One:終極一曲》| 預告



GaHeun@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞