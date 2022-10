AKMU灿赫：《Take One：终极一曲》是个疯狂的节目，我也随之而疯狂！

韩国Netflix第一个原创音乐节目《Take One:终极一曲》,邀请到了7组歌手来演出「人生最后一次的表演」,策划可由歌手自由发挥、制作规模庞大,唯一的条件是「必须一次就成功」。

在AKMU的篇章中,他们演出了去年发行的专辑中收录的《NAKKA》。第一次制作会议中灿赫就提出了一连串不可能的任务:「一位跳伞员从飞机上一跃而下,降落在跑道上,而降落的地点有200名舞者带著相同的墨镜,虽然在野外,但这时候会突然变暗。」一旁的秀贤、制作团队还有灿赫本人都被自己这番疯狂的想法给逗笑了。



整场表演的概念几乎都是出自於灿赫的艺术家脑袋,他说明这次的表演有两个主要的理念,一是想要给大家看跳伞员从飞机上跳下来的画面,二是《NAKKA》这首歌里所蕴含的「坠落」的意思,代表著「我爱你爱到就算你坠落到地面,我也能够抓著你的手一起纵身跃下」。



在有限的时间内准备这个盛大的表演忙坏了制作组,挑战不只是巨大的舞台、200位舞者的排练还有难以掌控的跳伞时间,观众直到最后一刻都还是会跟著演出者一起担心演出有没有办法成功,过程振奋人心,小编自己也是看了数度热泪盈眶。



秀贤在本月13日的制作发表会中表示,如果再次接受到节目组的邀约的话,他想要演唱《How can I love the heartbreak, you`re the one I love》这首深受大众喜爱的歌曲。灿赫半开玩笑的提出他的想法说,歌词最后一句是「直到海水干枯」,那他就真的想要把海水都抽干。听到这样计画,节目制作人金学慜马上回覆:「这我可我不干!」



▼《Take One:终极一曲》| 预告



GaHeun@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻