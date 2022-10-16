身世祕密揭曉！《Blind》成勳成俊兄弟互換立場猜忌，下一個遇害的恐為恩枝ㅠㅠ（EP.10）

這是又反轉了嗎～

《Blind》（BLIND局中人）昨（15）晚播出了最新一集第10集，終於揭露了埋藏多集的柳成俊（玉澤演 飾）身世祕密，而真兇似乎還說不清是誰。

（以下涉及劇透）



首先，經由曹恩枝（鄭恩地 飾）幫助柳成俊找尋希望育幼院的線索，查到「允宰」根本在2002年發生事情當年就死亡了！曹恩枝直白的問他是不是弄錯記憶了，柳成俊不久便夢到自己小時候有人喊他「允宰」，他說夢話的時候問柳成勳（河錫辰 飾）為什麼要喊自己「允宰」，柳成勳聽了大驚失色。



柳成俊經由追蹤白文剛手下，得知希望育幼院還有個關聯護理師，她正是曹恩枝的母親曹仁淑。柳成俊確定了曹恩枝會在遇害名單中，焦急的趕回社福中心，見到曹恩枝剛收到的一張照片，上面的希望育幼院孩童「加百列」，正是自己年幼時突然來到家裡成為自己哥哥的柳成勳！



柳成俊回到家裡到哥哥房間，見到了5位孩童的雕刻，確認了哥哥就是當年的11號！另一邊曹恩枝陷入危險，摀住她嘴的人正是柳成勳。



此集除了主角兄弟倆身世明朗，揭曉柳成勳才是那個柳家被領養的孩子，也首度透露出陪審團中的上班族鄭寅成（朴智彬 飾），還有日本料理廚師李政洙的背景和希望育幼院何關。鄭寅成從小被領養，養父母身亡，他的親生母親明顯就是警察局旁的湯飯店老闆娘，他可能是從小和允宰身材相近的12號；李政洙有個哥哥失蹤了20年，他的哥哥可能是當年身亡的24號。



從第10集結尾柳成勳的作為來看，他很有可能是要保護曹恩枝不受危害，不過不曉得遭殃的會不會是無辜的權尤娜。下週播出的第11預告，曹恩枝仍失蹤了，柳成俊決定先拘留柳成勳，同時戰戰兢兢對他展開搜索。不僅曹恩枝失蹤，裴哲浩製作人也是！柳成俊最終看見了柳成勳和疑似真兇的人見面……



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