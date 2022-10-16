身世秘密揭晓！《Blind》成勋成俊兄弟互换立场猜忌，下一个遇害的恐为恩枝ㅠㅠ（EP.10）

这是又反转了吗～

《Blind》（BLIND局中人）昨（15）晚播出了最新一集第10集，终於揭露了埋藏多集的柳成俊（玉泽演 饰）身世秘密，而真凶似乎还说不清是谁。

（以下涉及剧透）



首先，经由曹恩枝（郑恩地 饰）帮助柳成俊找寻希望育幼院的线索，查到「允宰」根本在2002年发生事情当年就死亡了！曹恩枝直白的问他是不是弄错记忆了，柳成俊不久便梦到自己小时候有人喊他「允宰」，他说梦话的时候问柳成勋（河锡辰 饰）为什么要喊自己「允宰」，柳成勋听了大惊失色。



柳成俊经由追踪白文刚手下，得知希望育幼院还有个关联护理师，她正是曹恩枝的母亲曹仁淑。柳成俊确定了曹恩枝会在遇害名单中，焦急的赶回社福中心，见到曹恩枝刚收到的一张照片，上面的希望育幼院孩童「加百列」，正是自己年幼时突然来到家里成为自己哥哥的柳成勋！



柳成俊回到家里到哥哥房间，见到了5位孩童的雕刻，确认了哥哥就是当年的11号！另一边曹恩枝陷入危险，捂住她嘴的人正是柳成勋。



此集除了主角兄弟俩身世明朗，揭晓柳成勋才是那个柳家被领养的孩子，也首度透露出陪审团中的上班族郑寅成（朴智彬 饰），还有日本料理厨师李政洙的背景和希望育幼院何关。郑寅成从小被领养，养父母身亡，他的亲生母亲明显就是警察局旁的汤饭店老板娘，他可能是从小和允宰身材相近的12号；李政洙有个哥哥失踪了20年，他的哥哥可能是当年身亡的24号。



从第10集结尾柳成勋的作为来看，他很有可能是要保护曹恩枝不受危害，不过不晓得遭殃的会不会是无辜的权尤娜。下周播出的第11预告，曹恩枝仍失踪了，柳成俊决定先拘留柳成勋，同时战战兢兢对他展开搜索。不仅曹恩枝失踪，裴哲浩制作人也是！柳成俊最终看见了柳成勋和疑似真凶的人见面……



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