韓國大創推出冬季小狗衣&暖暖窩，可愛又時尚！汪星人也要保暖哦~

韓國大創真的很好逛！從日用品到文具、小飾品都便宜又好用，最近還為鏟屎官們推出了好多款可愛的狗狗衣服，家裡有毛小孩的一定會心動啦！

這系列狗狗衣服是韓國大創10月份的新品，一口氣公開了超多款式，從居家風到校園運動風（？ ）全都有，還有兩用的小狗窩，一起來看吧~

毛茸茸的熊熊抓絨帽衫和睡眠馬甲，看起來就手感很好！對狗狗而言也很保暖，價格分別是5000和3000韓元。



抓絨坐墊底部還有防滑凸點，十分貼心~



抓絨開衫和卷卷毛馬甲，穿脫方便還可以跟T恤疊穿打造層次感~分別是3000和5000韓元。



這隻小狗窩是兩用設計，壓扁時就可以當做坐墊使用，天冷時就展開來、為狗狗提供溫暖的小空間~



小熊印花T恤可以包覆狗狗的脖子和前腿，活動方便又保暖。



絞花毛衣根本是暖男歐巴風啊！



狗狗散步時的安全最重要，這一款T恤背上有2個反光條，小型犬夜晚外出也不怕啦~



這款抓毛馬甲的配色設計好像棒球外套哦，就是韓國很多大學生會穿的那種，超有青春活力感！



保暖界扛把子——羽絨馬甲也不能少！領口拉鏈做了防夾毛的貼心設計，背上更有牽繩用的金屬圈，冬季外出散步一級棒：



最後這個狗狗小毛衣開衫也超可愛，連釦子都有精心配色、十分精緻，可惜大創沒有找狗狗模特來拍上身照，只能期待鏟屎官們分享買家秀啦~



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