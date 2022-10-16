柳承龙称能演自己学生时代的只有车银优！网友笑翻：「读书是有多累，从车银优变柳承龙」

大叔要拿学生照佐证才行啊XDD

柳承龙与廉晶雅主演的歌舞剧电影《人生真美丽》热映中，柳承龙勤跑宣传，近日上广播节目「语出惊人」，妙言让网友都笑了。



事情是这样的，柳承龙与廉晶雅14日来到广播节目《女性时代的杨姬银与徐京锡》，由於柳承龙在剧中是亲自演出角色「振奉」20代的模样，主持人徐京锡便好奇问他：「剧中没有振奉学生时期的场面，如果有的话，什么样的演员适合呢？」

柳承龙回答：「我演到高中还可以，要我演小学、初中就不太合理了，但想想能演我的演员，应该要车银优那种程度？」指定「脸蛋天才」车银优演自己学生时代，幽默话语让现场主持人与廉晶雅都笑了，廉晶雅吐槽：「也差太多了吧？」主持人杨姬银却说：「没有，可能是奇幻剧吧！」场面相当爆笑。

此事传开后，网友都觉得柳承龙讲话相当搞笑，没想到讨论留言不遑多让，留言包括「考试生活真的很辛苦，从车银优变成柳承龙」、「学生时代到底多累啊……」、「如果真的那样转变，到底经历了什么事啊」。

还有网友翻出柳承龙实际20代时的的照片，对照剧中的20代，虽然风格有所差异，但大叔的脸30年来彷佛没变过啊！



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