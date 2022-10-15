官方《小女子》特別剪輯：這一對你可能錯過的曖昧片段！網友：我要跟本部長遠走高飛

有多少人對於大姐最後沒有抱一抱本部長而耿耿於懷！果然花英才是她的真愛（誤XD）

tvN懸疑驚悚劇《小女子》上周播完12集完結，三姐妹在與情蘭會的戰鬥中終於獲得成功，也各自找到了新的人生方向。 像是二姐終於發現自己對宗浩的心意，決定和他一起去美國進修; 三妹和好閨蜜孝璘一起遠走高飛，在異國他鄉自由自在地畫心中的作品，兩個小孩都再也不必受到原生家庭的束縛。



唯獨大姐和本部長的結局讓人有些意難平...... 本部長一開始是個讓人存在戒心的角色，因為看不清他究竟是敵是友，直到最後他為仁珠出庭作證、冒死闖入元尚雅家營救，逐漸讓人感受到他對仁珠的真心！（連高室長都在前排嗑CP了XD）



原以為這一對經曆患難之後也會更加穩定，沒想到編劇卻給出開放性結局：本部長飛去國外且中斷手機和email等一切聯絡，只對仁珠說後會有期，而仁珠一如往常略帶呆呆地點點頭。就這樣結束了！



兩人一起經歷了這麼多事、可謂出生入死的戰友，結局竟然這樣倉促含蓄，令很多網友意難平：「居然連一個擁抱都沒有？」 、「我要跟本部長遠走高飛」、「跪求加拍他倆在一起的結尾！」



就連Netflix官方賬號都出來發言XD旗下宣傳頻道The swoon近日公開本部長與仁珠12分鐘互動合集，置頂留言表示：「我們認為從此以為他們過著幸福的生活，不時開著德國車沿希臘海岸線兜風。」 魏嘏雋在這部劇裡真的智商和武力值都很在線，有沒有人想看他和金高銀拍一部愛情喜劇呢？



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