《財閥家的小兒子》三主演讀劇本預告公開，「復仇爽劇」竟有意外走向：重生究竟是祝福，抑或噩夢？

JTBC新劇《財閥家的小兒子》講述男主角被財閥家害死後重生成為財閥家小兒子的故事，今日公開了三位主演宋仲基、李星民、申鉉彬分享劇本感悟的影片，讓人對劇情愈加好奇！

也許因為故事發生於80年代，預告片裡的大宅也是80年代畫風。 三位主演在大宅裡讀劇本大綱，緩緩道出男主角的多重身份：「這是一個作為窮人出生、成為財閥家的奴隸後獻出生命的人的復仇故事。 不對，是作為財閥家小兒子出生、用惡鬼般的貪慾吞噬企業的故事。」



李星民和申鉉彬分析男主的心理：「財閥家的真實面目，圍繞繼承人的暗鬥，骯髒的幕後交易，以及用新的身份出生的人。 他的舉動是出於淒絕的復仇心，抑或只是人類醜惡的慾望？」

宋仲基感慨：「重生究竟是祝福？ 還是另一場噩夢？」 三個人都露出凝重的表情，氛圍越來越緊張，讓人感覺這部劇遠遠不像介紹中那麼簡單。



宋仲基一份分飾兩角，作為忠誠秘書「尹賢宇」為財閥家解決各種問題、最終背負污名慘遭拋棄，重生後成為順陽家第三代小兒子「陳道俊」，為復仇而加入激烈的繼承人斗爭。 李星民飾演「陳陽哲」，白手起家建立順陽集團，冷酷、渴望金錢，準備好迎接人生最後一戰。 申炫彬飾演反腐敗搜查部的檢察官「徐敏英」，不擇手段的執著於勝負，被稱為「順陽家的陰間使者」。

《財閥家的小兒子》將在11月18日開播，每週更新3集，這次可以追個過癮啦！



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