蘇志燮和洪真慶相親竟變失憶！說好理想型是Olivia Hussey，來的卻是「卜派女友Olive」

蘇志燮和洪真慶相親竟變失憶！說好理想型是Olivia Hussey，來的卻是「卜派女友Olive」

綜藝   2022年10月14日   星期五16:25   Sani  

（封面圖源：YouTube@ friDay影音《劉QUIZ ON THE BLOCK》截圖）

昨晚播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》請來蘇志燮做客聊天，席間提到曾被笑星丁善姬安排跟洪真慶相親，而且到場之前都不知道有這樣的安排XD

原來當時蘇志燮的理想型是《羅密歐與朱麗葉》的女主角Olivia Hussey（奧莉薇亞·荷西），但丁善姬似乎聽錯了，以為是《大力水手》卜派的女友Olive（奧莉薇），而剛好洪真慶長得就像Olive，於是安排兩人見面。
（圖源：YouTube@ friDay影音《劉QUIZ ON THE BLOCK》截圖）

結果就是蘇志燮毫不知情的狀況下走進餐廳，洪真慶就出現在那裡。 劉在錫問之後發生了什麼，沒想到蘇志燮完全失憶：「我就不太記得後面的事，後面的記憶不見了。」 不僅沒交換電話號碼，就連當時吃了什麼都完全沒印象XD
（圖源：YouTube@ friDay影音《劉QUIZ ON THE BLOCK》截圖）

劉在錫現場打給洪真慶，說這次嘉賓是曾和她相親的人，蘇志燮補充：「請問是長得像奧莉薇亞·荷西的人對吧？」 洪真慶立即大笑，質問蘇志燮：「為什麼不接善姬姐的電話？」 洪真慶解釋說是她哀求丁善姬安排跟蘇志燮見面，而且拜託不要提前說出去，因為有人聽說是她就不來了XD
（圖源：YouTube@ friDay影音《劉QUIZ ON THE BLOCK》截圖）

洪真慶說當時都是她在講話而蘇志燮很沉默，蘇志燮也說當時確實很內向和寡言。 兩人在電話裡互相問候，蘇志燮說這好像是那之後兩人第一次講話：「那時候我二十五左右吧？」 原來是時隔20年的再次對話啊！
（圖源：YouTube@ friDay影音《劉QUIZ ON THE BLOCK》截圖）

網友紛紛被這段逗笑：「喜劇人的生活都是喜劇嗎」、「還真的很像Olive耶」、「笑到肚臍快要離家出走kkk」、「原來是卜派女友洪真慶kkkk」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 綜藝 » 蘇志燮和洪真慶相親竟變失憶！說好理想型是Olivia Hussey，來的卻是「卜派女友Olive」
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手