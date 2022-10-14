《财阀家的小儿子》三主演读剧本预告公开，「复仇爽剧」竟有意外走向：重生究竟是祝福，抑或噩梦？

JTBC新剧《财阀家的小儿子》讲述男主角被财阀家害死后重生成为财阀家小儿子的故事，今日公开了三位主演宋仲基、李星民、申铉彬分享剧本感悟的影片，让人对剧情愈加好奇！

也许因为故事发生於80年代，预告片里的大宅也是80年代画风。 三位主演在大宅里读剧本大纲，缓缓道出男主角的多重身份：「这是一个作为穷人出生、成为财阀家的奴隶后献出生命的人的复仇故事。 不对，是作为财阀家小儿子出生、用恶鬼般的贪欲吞噬企业的故事。」



李星民和申铉彬分析男主的心理：「财阀家的真实面目，围绕继承人的暗斗，肮脏的幕后交易，以及用新的身份出生的人。 他的举动是出於凄绝的复仇心，抑或只是人类丑恶的欲望？」

宋仲基感慨：「重生究竟是祝福？ 还是另一场噩梦？」 三个人都露出凝重的表情，氛围越来越紧张，让人感觉这部剧远远不像介绍中那么简单。



宋仲基一份分饰两角，作为忠诚秘书「尹贤宇」为财阀家解决各种问题、最终背负污名惨遭抛弃，重生后成为顺阳家第三代小儿子「陈道俊」，为复仇而加入激烈的继承人斗争。 李星民饰演「陈阳哲」，白手起家建立顺阳集团，冷酷、渴望金钱，准备好迎接人生最后一战。 申炫彬饰演反腐败搜查部的检察官「徐敏英」，不择手段的执著於胜负，被称为「顺阳家的阴间使者」。

《财阀家的小儿子》将在11月18日开播，每周更新3集，这次可以追个过瘾啦！



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