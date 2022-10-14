這是花仙子出嫁場景吧！孔曉振公開婚禮內場佈置，佈滿鮮花超夢幻！是「甜甜圈夫婦」啊

如果你是進來看孔曉振和Kevin Oh婚紗照的，沒有！

美國當地時間10月11日，孔曉振和歌手未婚夫Kevin Oh在紐約舉辦了非公開婚禮，她的閨蜜嚴智苑和鄭麗媛也從韓國飛往美國為好姐妹慶祝。 婚禮已經過去了3日，粉絲和網友們始終沒有等到新娘和新郎的正臉婚紗照，只有孔曉振自己曬出的下半身照片和半張臉+親吻鑽戒照，搜索全韓網也未見其他內容，可見新人一定是拜託到場的親朋好友不要將照片公開到網路上。



不知是否聽到了廣大粉絲和網友焦急的心聲，孔曉振又曬了一張關於婚禮的照片，仍舊不見新人，只有婚禮現場圖，是用鮮花和樹木裝點得十分浪漫的場景，如同童話故事里的仙境一般。 喜宴的佈置完全按照西式風格，場地中間擺放著長長的餐桌，桌子上放滿了透明玻璃花瓶，上方則倒吊著五顏六色的鮮花。疑似是婚慶公司曝光了多張內場圖片，除了室內照片之外，室外佈置也延續了同樣的浪漫風格，通向海邊的道路兩邊也用鮮花點綴，處處都散發著唯美夢幻的氣息。







內場里還放了孔曉振和Kevin Oh的多張合影，雖然畫質極差，但也算是首次公開的兩人的合照吧，哈哈哈哈！甜甜圈裝飾板尤為引人注目，因為「孔」（공，與韓文數字「0」發音一樣）和「OH」都有圈圈，甜甜圈代表兩人的結合，並預示著婚後的生活甜甜蜜蜜。



此外，孔曉振之前一直在拍攝新劇《問星星吧》，特意向劇組請假赴美舉辦婚禮，婚禮結束後她即將重返重返韓國繼續拍劇。而新郎Kevin Oh也將在11月攜新曲回歸歌壇。

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