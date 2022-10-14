这是花仙子出嫁场景吧！孔晓振公开婚礼内场布置，布满鲜花超梦幻！是「甜甜圈夫妇」啊

如果你是进来看孔晓振和Kevin Oh婚纱照的，没有！

美国当地时间10月11日，孔晓振和歌手未婚夫Kevin Oh在纽约举办了非公开婚礼，她的闺蜜严智苑和郑丽媛也从韩国飞往美国为好姐妹庆祝。 婚礼已经过去了3日，粉丝和网友们始终没有等到新娘和新郎的正脸婚纱照，只有孔晓振自己晒出的下半身照片和半张脸+亲吻钻戒照，搜索全韩网也未见其他内容，可见新人一定是拜托到场的亲朋好友不要将照片公开到网路上。



不知是否听到了广大粉丝和网友焦急的心声，孔晓振又晒了一张关於婚礼的照片，仍旧不见新人，只有婚礼现场图，是用鲜花和树木装点得十分浪漫的场景，如同童话故事里的仙境一般。 喜宴的布置完全按照西式风格，场地中间摆放著长长的餐桌，桌子上放满了透明玻璃花瓶，上方则倒吊著五颜六色的鲜花。疑似是婚庆公司曝光了多张内场图片，除了室内照片之外，室外布置也延续了同样的浪漫风格，通向海边的道路两边也用鲜花点缀，处处都散发著唯美梦幻的气息。







内场里还放了孔晓振和Kevin Oh的多张合影，虽然画质极差，但也算是首次公开的两人的合照吧，哈哈哈哈！甜甜圈装饰板尤为引人注目，因为「孔」（공，与韩文数字「0」发音一样）和「OH」都有圈圈，甜甜圈代表两人的结合，并预示著婚后的生活甜甜蜜蜜。



此外，孔晓振之前一直在拍摄新剧《问星星吧》，特意向剧组请假赴美举办婚礼，婚礼结束后她即将重返重返韩国继续拍剧。而新郎Kevin Oh也将在11月携新曲回归歌坛。

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