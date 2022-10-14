《機密同盟2》台韓票房創佳績！可愛女主角潤娥親自選出最愛的一場戲！

娛樂動作電影《機密同盟2》自上映以來，在韓國動員超過666萬觀影人次，在台灣也在中秋節檔期表現優異，兩地都創下優秀的票房成績，劇中最可愛、糾結於玄彬與丹尼爾．海尼的潤娥，也選出自己最愛的一場戲，跟大家所想的一樣嗎？

潤娥在劇中與第一集一樣飾演南韓刑警姜鎮泰（柳海真飾）的小姨子，這次戲份加重許多，挑戰喜劇演技更加吸睛。這次她在劇中想挑戰美妝Youtuber，擺脫無業遊民身分。而在北韓的鐵零（玄彬飾）與FBI探員Jack（丹尼爾．海尼飾）的合作之間，她也發揮特殊能力相當活躍，糾結在該愛哪一位帥哥的樣子，讓大家覺得非常有趣。



潤娥得知《機密同盟2》票房表現優異，也表達對於來看電影的觀眾們相當感謝，而問到她自己最喜歡的一場戲是什麼呢？潤娥說，其實很喜歡劇中在家裡跟家人一起相處的一些戲碼，後來除了家人也加入了玄彬與丹尼爾，讓她覺得相當有趣。特別是其中一場戲，Jack與鐵零在家人面前一起出現，而為了展現自己的帥氣，Jack開始提到自己拆彈的光榮過往與身上的傷痕，鐵零也不甘示弱，兩人紛紛端出自己過往的光榮歷史，這場戲讓潤娥在現場笑個不停，也覺得非常難忘。



也聽到很多觀眾們在催生《機密同盟3》，潤娥也說如果真有機會的話一定會再繼續參與演出，而目前她正忙於拍攝電影《2點的約會》以及與俊昊合作的電視劇《King the Land》，預計都將於2023年與觀眾們見面。



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