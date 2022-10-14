宣美也被拉進來！朴軫永&神童全球快閃活動開啟，首站南山塔、亞歐美洲都有份！

朴軫永本月初在個人IG透露即將和Super Junior神童合作「Groove Back」計劃，之後公開了和神童、宣美一起的dance challenge影片，還預告將在全球範圍巡迴演出，與當地粉絲一起享受音樂與舞蹈的快樂。

宣美12日在IG上PO出和朴軫永一起的dance challenge影片，留言說：「不是說一起吃晚餐嗎？」 朴軫永則在IG留言：「既然已經來家裡吃晚餐了，就順便吧。」 看來宣美是被朴軫永「拐」過來跳舞的，難怪影片開頭她扶著額頭有點無奈，朴軫永則看起來十分開心XD



此外朴軫永和神童在本月8日一齊現身首爾南山塔公園，引起現場人群一陣騷動。 朴軫永和神童與大家一起跳了Groove Back的舞蹈並PO上IG做認證，興奮留言道：「做音樂和編舞時心中夢想的就是這樣的場景。 非常感謝今天到場的大家，託大家的福，開心得要死。 下一站是巴塞隆納，準備好了嗎？」



現場氣氛真的好棒！



接下來朴軫永和神童將於10月16日在西班牙巴塞隆納，19日在泰國曼谷，22日在巴西聖保羅，25日在美國LA舉辦巡迴快閃跳舞活動，具體時間和地點則會在IG提前公佈，當地朋友可以關註起來啦！



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