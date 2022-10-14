金裕貞陷入「LOVESTAGRAM」風波！對方是她啊XD 連《青春MT》裡都要貼貼抱抱～

童星出身的演員金裕貞和另一位演員之間的LOVESTAGRAM看得觀眾們嘴角不自覺上揚。

小小年紀就已經出道的金裕貞其實是已經入行20年的「老戲骨」了，從小就精靈可愛的她也是童星中「好好長大」的代表，等比例長大，顏值依舊能打，褪去了稚氣，多了些少女的恬靜與成熟。 前不久金裕貞一襲高奢晚禮服亮相第27屆釜山國際電影節的紅毯儀式，不僅牢牢抓住了粉絲的心，也狠狠吸引住了同事的視線。



而金裕貞最近掀起了「LOVESTAGRAM」風波，對方則是她的soulmate李周映。前幾日李周映就在自己的IG STORY上公開了和金裕貞去看畫展的「約會照」。 之後又公開了金裕貞的釜山電影節紅毯照，配文「哇喔，漂亮，真美」，金裕貞還轉發到了自己的IG上，貼上愛心表示感謝。



李周映算是金裕貞的「迷妹」，購買了金裕貞新作《20世界少女》的電影票，觀影時還不忘拍下認證照，背影則是站在舞台上和觀眾們打招呼的金裕貞。 金裕貞發現姐姐正在拍自己後，還舉手擺出V，和姐姐隔空互動。 事後，金裕貞再次轉發了李周映的IG，配文則換成了「媽媽」。



金裕貞和李周映私下關係非常好，從兩人一起參加《青春MT》錄製總是站在一起就能發現，妹妹很喜歡靠在姐姐身上，姐姐也很喜歡抱著妹妹，女生之間的友誼太美好了。



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