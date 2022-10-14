宣美也被拉进来！朴轸永&神童全球快闪活动开启，首站南山塔、亚欧美洲都有份！

朴轸永本月初在个人IG透露即将和Super Junior神童合作「Groove Back」计划，之后公开了和神童、宣美一起的dance challenge影片，还预告将在全球范围巡回演出，与当地粉丝一起享受音乐与舞蹈的快乐。

宣美12日在IG上PO出和朴轸永一起的dance challenge影片，留言说：「不是说一起吃晚餐吗？」 朴轸永则在IG留言：「既然已经来家里吃晚餐了，就顺便吧。」 看来宣美是被朴轸永「拐」过来跳舞的，难怪影片开头她扶著额头有点无奈，朴轸永则看起来十分开心XD



此外朴轸永和神童在本月8日一齐现身首尔南山塔公园，引起现场人群一阵骚动。 朴轸永和神童与大家一起跳了Groove Back的舞蹈并PO上IG做认证，兴奋留言道：「做音乐和编舞时心中梦想的就是这样的场景。 非常感谢今天到场的大家，托大家的福，开心得要死。 下一站是巴塞隆纳，准备好了吗？」



现场气氛真的好棒！



接下来朴轸永和神童将於10月16日在西班牙巴塞隆纳，19日在泰国曼谷，22日在巴西圣保罗，25日在美国LA举办巡回快闪跳舞活动，具体时间和地点则会在IG提前公布，当地朋友可以关注起来啦！



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