準備結婚的朋友快點學起來：黃寶羅喜帖內文曝光，小詩感人充滿溫馨！

女演員黃寶羅將於11月與影帝河正宇的親弟車賢宇舉辦婚禮，兩人喜帖曝光，吸引一大波視線。
韓媒JTBC娛樂新聞獨家報導了黃寶羅和車賢宇的喜帖，照片中一對新人深情對視，幸福滿溢。而最惹人注目的則是喜帖上的一段文字，上面寫著「這世上有兩個極其相似的人，他們愛著主的心是相似的，他們互看時笑起來的眼睛是相似的，他們體貼對方時的心是相似的，他們因為一切小事而感恩的心也是相似的。 這兩個人如今要合二為一，組建美好的家庭。」
11월의 신부가 되는 배우 황보라가 "이제 하나가 되어 아름다운 가정을 이루고자 한다"며 연인인 김영훈과의 결혼을 알렸다.#황보라 #황보라결혼 #청첩장 #김영훈 #하정우제수 #뉴스잼 #newsjamm https://t.co/4rVlSN5Hss pic.twitter.com/MpWIMtQZEJ— 뉴스잼 newsjamm (@newsjamm) October 13, 2022
出生於1983年的黃寶羅今年40歲了，2003年成為SBS第10期公開招募演員，因模樣可愛氣質可人在各類電視劇中受到關注，經常出演女二、女三等角色。
而車賢宇比起哥哥河正宇來說在演藝事業上並沒有那麼星光熠熠，他曾以聲樂組合Yes Brown的成員出道，後來轉行當演員，先後出演過《結婚》、《大風水》、《完美遊戲》等作品。如今，車賢宇擔任河正宇和黃寶拉所屬的經紀公司Walk House Company代表一職。
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