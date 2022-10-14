准备结婚的朋友快点学起来：黄宝罗喜帖内文曝光，小诗感人充满温馨！

女演员黄宝罗将於11月与影帝河正宇的亲弟车贤宇举办婚礼，两人喜帖曝光，吸引一大波视线。

韩媒JTBC娱乐新闻独家报导了黄宝罗和车贤宇的喜帖，照片中一对新人深情对视，幸福满溢。而最惹人注目的则是喜帖上的一段文字，上面写著「这世上有两个极其相似的人，他们爱著主的心是相似的，他们互看时笑起来的眼睛是相似的，他们体贴对方时的心是相似的，他们因为一切小事而感恩的心也是相似的。 这两个人如今要合二为一，组建美好的家庭。」



出生於1983年的黄宝罗今年40岁了，2003年成为SBS第10期公开招募演员，因模样可爱气质可人在各类电视剧中受到关注，经常出演女二、女三等角色。



而车贤宇比起哥哥河正宇来说在演艺事业上并没有那么星光熠熠，他曾以声乐组合Yes Brown的成员出道，后来转行当演员，先后出演过《结婚》、《大风水》、《完美游戏》等作品。如今，车贤宇担任河正宇和黄宝拉所属的经纪公司Walk House Company代表一职。



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