81歲羅文姬開通Tik Tok！霸氣認證「我是真的」，拍搞笑影片再玩經典老梗「南瓜番薯」

韓國資深演員羅文姬近日開通個人Tik Tok賬號，5支影片中已有2支破百萬觀看次數，獨特的可愛逗趣氣質加上緊跟流行的內容，令粉絲數迅速突破六萬。

羅文姬最經典的戲份之一是就在情景喜劇《無法阻擋的Highkick》裡的「南瓜番薯（호박고구마）」，因為兒媳婦嘲笑她總是念成「番薯南瓜」，又急又氣之下突然暴怒大哭，把大家都嚇了一跳。但緊接著她又若無其事地繼續吃飯，讓眾人傻眼。這一幕被不少韓國網友譽為情景喜劇top 1瞬間XD



這次羅文姬不僅重現這段台詞，還把時下流行的「雨傘zero two dance」跟番薯結合在一起——將南瓜番薯插在雨傘上。但羅文姬總是對不準拍子，又嫌拍得太久、抱怨「好了夠了」，搞笑模樣令影片點讚次數猛飆過百萬。



羅文姬還在另一支影片裡玩起諧音gag。男子演唱團體玻璃箱子的經典歌曲《可以愛你嗎？ 》裡有一句「門打開了」，而「門」和「文姬」的韓文發音相似，音樂響起後羅文姬打開門，一臉呆地問：「這孩子為什麼叫我？」



很多網友留言說不敢相信真的是羅文姬本人，羅文姬於是拍影片做出回應：「怎麼這麼多這樣的留言？ 我是真的啦。 多多留言吧。」



時下很多年輕人熱衷使用以短片為主要內容的app，沒想到1941年出生、今年已經81周歲的羅文姬也加入這一潮流，一出手就吸引大量關注，果然姜是老的辣啊XD

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