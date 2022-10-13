董格拉米朱玄英作品多！熱播中的Coupang Play《復學生》以及即將登場的tvN《藝人經紀人生存記》

因演出人氣電視劇《非常律師禹英禑》的董格拉米一角而備受矚目的演員朱玄英，在最近OTT平台熱播中的原創戲劇作品《復學生：雖然學分A但戀愛是F》演出一位直來直往的女學生，以及在即將開播的tvN《藝人經紀人生存記》也將有出色演出。

朱玄英在Coupang Play平台從8月底開播，每週六更新的電視劇《復學生：雖然學分A但戀愛是F》，其中演員大多是SNL Korea的固定演技派搞笑班底，從活潑俏皮的可愛，到內心細膩的眼淚演技，朱玄英的表現依舊相當出色。在劇中朱玄英收到了來自男性閨密的告白，但因為自己已有男朋友權赫洙而刻意疏遠了男閨密，也在MT中再度向男友表達自己心累，男友選擇了心碎分手。



而在tvN新劇《藝人經紀人生存記》中，朱玄英將飾演一位新進經紀人，呈現另一種魅力。《藝人經紀人生存記》描述一群工作是專業，人生卻是業餘的藝人經紀人們，如何死守職場的生存記。雖然是與韓國最頂級明星們一起工作的「專業經紀人」，但自己的人生卻呈現極大反差。他們的工作、愛情、慾望等，都將以大型演藝經紀公司「Method娛樂」為背景展開故事。



朱玄英在片中將飾演一位新進經紀人蘇賢珠，從劇照中就能看出她工作的忙碌程度，除了手機不離身以外，還拿著一堆劇本與提著許多杯為大家而準備的咖啡，看來包了所有雜事，不過她的眼神中沒有疲憊，而是充滿對這份工作的熱情。賢珠夢想著自己能成為讓明星更添光彩的經紀人，不過新人總是會犯錯的，但她為了得到前輩們的認可而努力奔波著，而這部作品中將呈現這位菜鳥如何成長為專業經理人。《藝人經紀人生存記》將於11月7日晚間首播。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞