意想不到的合作！BLACKPINK Jennie和高級名車品牌推定制款，看了一眼價格，簡直「豪」無人性XD

BLACKPINK Jennie的資源好到爆，竟然和豪車品牌PORSCHE合作了！

PORSCHE Korea方面公開了和Jennie一同設計的「Taycan 4S Cross Turismo for Jennie Ruby Jane」，完全反應了Jennie的「夢想」、「想法」和「生活方式」。PORSCHE與Jennie的合作源於該品牌推出的「Sonderwunsch Program」，品牌方希望通過Jennie這位在Z世代中超具影響力的年輕女性領袖宣傳這一為顧客量身定製新車的特別企劃，為追求完美跑車的潮人們實現夢想。 Jennie參與設計的「夢想之車」用到了PORSCHE經典色彩「邁森藍」（Meissenblue），色彩飽和度低，色調獨特，令人無法抗拒。輪廓、內飾線條等都採用了「邁森藍」，更有Jennie的獨家標誌「Jennie Ruby Jane」，金屬黑色與浪漫邁森藍的碰撞打造出了獨特的氣質。據悉「Taycan 4S Cross Turismo」韓國基礎售價為1.54億（韓幣）。



作為BLACKPINK的人氣成員，Jennie的各種時尚資源拿到手軟，光是「全球大使」的頭銜就有好幾個，其中不乏含金量超高的Chanel，足以見得她的商業價值了。



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