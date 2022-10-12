太離譜了！35歲G-Dragon和19歲張員瑛傳緋聞：GD IG照成「證據」

男團BIGBANG成員G-Dragon和新生代女團IVE成員張員瑛被指熱戀中。

最近韓網上出現了一波關於GD和張員瑛疑似談戀愛的帖子，引爆廣大粉絲和網友的關注。 事情的起因要從兩人參加巴黎時裝秀時所穿的服裝說起。 月初張員瑛受MIU MIU邀請參展，比起從頭到尾全是當季新品的前輩潤娥（少女時代），張員瑛穿了一件有四個口袋的短款小香風夾克登場，衣服被指是「過了6季」的單品（2020年S/ S時期），這樣的裝扮另很多人感到疑惑，畢竟作為MIUMIU的大使，怎麼可能沒有穿當季新衣的資格？ 當然，也有網友反駁，上衣其實是2023年S/S新品。 而GD也在差不多的時間內在巴黎看秀，他所穿的Chanel上衣和張員瑛的衣服極其相似，不少人猜測「他倆穿的是情侶衫 」！



此外，GD最近在個人IG上發佈的內容也助長了緋聞的傳播。 6日GD在IG上工卡了從MIU MIU那裡收到的禮物的照片，並配上了「感謝這麼可愛的禮物」的文字。 而「Lovely」文字的下方正好是張元英的貼紙，因此有人推測這可能是在暗示戀情。



兩大頂流的緋聞即刻就引爆了關注，韓國網友們看完直言「太離譜」、「太荒唐了」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞