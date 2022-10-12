太离谱了！35岁G-Dragon和19岁张员瑛传绯闻：GD IG照成「证据」

男团BIGBANG成员G-Dragon和新生代女团IVE成员张员瑛被指热恋中。

最近韩网上出现了一波关於GD和张员瑛疑似谈恋爱的帖子，引爆广大粉丝和网友的关注。 事情的起因要从两人参加巴黎时装秀时所穿的服装说起。 月初张员瑛受MIU MIU邀请参展，比起从头到尾全是当季新品的前辈润娥（少女时代），张员瑛穿了一件有四个口袋的短款小香风夹克登场，衣服被指是「过了6季」的单品（2020年S/ S时期），这样的装扮另很多人感到疑惑，毕竟作为MIUMIU的大使，怎么可能没有穿当季新衣的资格？ 当然，也有网友反驳，上衣其实是2023年S/S新品。 而GD也在差不多的时间内在巴黎看秀，他所穿的Chanel上衣和张员瑛的衣服极其相似，不少人猜测「他俩穿的是情侣衫 」！



此外，GD最近在个人IG上发布的内容也助长了绯闻的传播。 6日GD在IG上工卡了从MIU MIU那里收到的礼物的照片，并配上了「感谢这么可爱的礼物」的文字。 而「Lovely」文字的下方正好是张元英的贴纸，因此有人推测这可能是在暗示恋情。



两大顶流的绯闻即刻就引爆了关注，韩国网友们看完直言「太离谱」、「太荒唐了」。

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