孔曉振大婚全網都在等她的婚紗照！僅曬了一張半身照，幸福表示：I'm ready!

韓劇女神孔曉振大婚！

孔曉振與小10歲的未婚夫Kevin Oh於美國當地時間11日下午在紐約與雙方的親朋好友一起舉行了一場非公開形式的小型婚禮，閨蜜團鄭麗媛、嚴智苑特意從韓國飛往紐約參加了好友的婚禮。



廣大粉絲們一早就開始焦急期盼孔曉振公開婚照，不過直到最後大家也只看到了孔曉振在個人IG上公開的穿著紗裙、隱約露出修長美腿，前面還放著一雙運動鞋的下半身照片，無法看到女神全貌，這場婚禮保密工作做得滴水不漏，更加讓粉絲和網友們好奇了。只有那句孔曉振配文「i'm ready!」顯示出了新娘激動的心情。



疑似有賓客上傳了孔曉振婚禮現場的影片，不過也只拍到了其他賓客以及現場佈置，不見新人，氛圍十分輕鬆愉悅。



GUYS, THAT’S WEDDING OF KONG HYO JIN pic.twitter.com/DQaamD8b4L — 공효진 (@khj_update) October 11, 2022

3月末孔曉振在炫彬和孫藝真的婚禮上接到了新娘捧花，被傳好事將近。 8月公開了與Kevin Oh的姐弟戀，不久之後又官宣10月大婚的好消息，稱兩人在交往中認定了彼此，因此做出了結婚的決定。 Kevin Oh是美籍韓僑，成長過程中的大部份時間都是在紐約度過，這裡就是他的家鄉，選在紐約舉行婚禮能夠看出孔曉為新郎和婆家著想。

據悉，原本正在拍攝新劇的孔曉振結束本月初既定的拍攝，得到製作組的諒解後飛往美國備婚，她也將在婚禮結束後再次投入拍攝。

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