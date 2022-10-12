曝《魷魚遊戲2》製作費高達1000億韓元！李政宰拍一集就有10億韓元入賬

影帝李政宰在《魷魚遊戲2》中的演出費創下新高。

Netflix自製韓劇《魷魚遊戲》在去年下半年掀起收視熱潮，席捲全球，李政宰、鄭好娟兩位主角在國際上的名聲也隨之水漲船高，拿下多個在業界含金量頗高的獎杯。 Netflix藉此官宣要拍攝第2部，而第2部即將在明年開啟拍攝，最近就傳出男主角李政宰拍攝第2部時的演出費高達每集10億（韓幣，下同），若像前一部那樣拍攝9集的話，光這一部戲他就有90億入賬。隨後，李政宰方面回應稱：「現在還只進行到劇本工作，片酬未定」。 而黃東赫導演將繼續掌鏡第2部， 他則以提成的方式獲得導演費。



《魷魚遊戲》第一季掀起熱潮之後，韓國製作組就和Netflix就製作費、手續費、提成以及演員片酬、工作人員薪水等多方面進行過討論，因為第一季創下了巨大的經濟效益，但韓國製作組卻因Netflix內部規定並未收到任何提成獎金。 經過長時間的商討之後，Netflix終於接受了韓國製作組的要求，將單獨核算演員的演出費和製作費。 此前Netflix規定製作費包含演員的片酬，若按此方案，起用身價較高的演員，也就意味著要縮減服化、道具、片場搭建、後期製作等純製作費。



據悉，《魷魚遊戲2》除去李政宰、李秉憲等主演的片酬，製作費高達1000億，是第一部250億製作費的4倍。

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