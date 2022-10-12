孔晓振大婚全网都在等她的婚纱照！仅晒了一张半身照，幸福表示：I'm ready!

韩剧女神孔晓振大婚！

孔晓振与小10岁的未婚夫Kevin Oh於美国当地时间11日下午在纽约与双方的亲朋好友一起举行了一场非公开形式的小型婚礼，闺蜜团郑丽媛、严智苑特意从韩国飞往纽约参加了好友的婚礼。



广大粉丝们一早就开始焦急期盼孔晓振公开婚照，不过直到最后大家也只看到了孔晓振在个人IG上公开的穿著纱裙、隐约露出修长美腿，前面还放著一双运动鞋的下半身照片，无法看到女神全貌，这场婚礼保密工作做得滴水不漏，更加让粉丝和网友们好奇了。只有那句孔晓振配文「i'm ready!」显示出了新娘激动的心情。



疑似有宾客上传了孔晓振婚礼现场的影片，不过也只拍到了其他宾客以及现场布置，不见新人，氛围十分轻松愉悦。



GUYS, THAT’S WEDDING OF KONG HYO JIN pic.twitter.com/DQaamD8b4L — 공효진 (@khj_update) October 11, 2022

3月末孔晓振在炫彬和孙艺真的婚礼上接到了新娘捧花，被传好事将近。 8月公开了与Kevin Oh的姐弟恋，不久之后又官宣10月大婚的好消息，称两人在交往中认定了彼此，因此做出了结婚的决定。 Kevin Oh是美籍韩侨，成长过程中的大部份时间都是在纽约度过，这里就是他的家乡，选在纽约举行婚礼能够看出孔晓为新郎和婆家著想。

据悉，原本正在拍摄新剧的孔晓振结束本月初既定的拍摄，得到制作组的谅解后飞往美国备婚，她也将在婚礼结束后再次投入拍摄。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻