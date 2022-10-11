可憐又可笑！知名Rapper飛身跳向觀眾，沒想到大家全都閃開了！

各位歌手啊，跳下舞台時請先預警，不然會嚇死觀眾！！！

最近這段時間，韓國各大學校舉辦校園祭，歌手陣容之豪華不亞於年末慶典。 知名Rapper Uneducated Kid就受邀前去某學校參加了活動，活動結束後他在個人IG上公開了幾段影片，其中一段看得粉絲和網友們為他捏了一把汗，實在是太危險了。 也許是氣氛炒到了高潮，也許是Uneducated Kid本人想要嗨翻全場，激動的他在舞台上助跑之後直接跳向觀眾席，原以為台下的觀眾們會穩穩接住他，卻沒想到眾人因為太過堂皇，本能地閃到了兩邊，於是Uneducated Kid就重重地摔在了地上，嚇得周圍的人不知如何是好。 就在此時Uneducated Kid畫心示意自己無事，眾人才放下了心。 最後Uneducated Kid在安保工作人員的幫助下重新回到了台上，觀眾們才徹底鬆了一口氣。



相關影片火速在網路上傳播開來，引爆熱烈討論，網友們紛紛留言稱：「雖然有些可憐，但我還是忍不住想笑」、「可憐又搞笑，竟然沒人接住他」、「應該提前和觀眾們說好才對」、「摔下去之後裝作如無其事的樣子看得我都替他尷尬」、「哈哈哈哈哈，最後居然還送上粉絲福利」等。

1997年出生的Uneducated Kid在2018年發行了專輯《UNEDUCATED WORLD》，出道即巔峰，備受歌迷喜愛。 私下裡Uneducated Kid也十分搞怪，曾經曬出一次性抽5支煙的影片，逗翻全網。



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