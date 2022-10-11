《樂透大作戰》全台票房笑破千萬！口碑延燒票房狂飆超越上映首週

爆笑電影《樂透大作戰》自9月30日在台上映以來，承載觀眾一面倒的爆笑口碑，截至昨日10月10日止，全台正式笑破千萬票房大關的票房成績，可說相當亮眼，而本片導演朴奎泰也表示，比起單純的拍攝喜劇電影，他更想要的是刻劃其中的幽默感，並且力求在天馬行空的想像中依舊兼顧現實的發展，為了拍攝飛往北韓的樂透彩券這個題材，甚至採訪實際在北韓相當於前線監視哨所工作過的脫北者，相當用心。

這部新型態爆笑喜劇以「頭彩」來無傷大雅地刻畫南北韓緊張關係，導演朴奎泰表示：「任何人都可以想到以彩券為題材的創意，那如果彩券飛去北韓會怎麼樣呢？這讓我想起了《共同警備區》的喜劇版本。在有限的空間裡，描述南北韓士兵的故事似乎很有趣。」《樂透大作戰》更在越南刷新影史紀錄，成為越南影史最賣座韓片。導演將幽默與現實作出完美結合，在發揮幽默想像力的同時，也保有了現實感。據悉，他除了對前線部隊進行田野調查，採訪曾在前線監視哨所工作過的人之外，更為了描寫北韓軍隊，採訪實際在北韓相當於前線監視哨所工作過的脫北者，為故事善盡心力。



《樂透大作戰》不僅有異想天開的精采劇情，也透過高庚杓、李伊庚等演員們的優秀演技，為全片再添笑料。尤其在片中飾演「姜大尉」的音文碩，更被高庚杓、李伊庚等人譽為拍攝現場的「氣氛製造者」。高庚杓曾透露：「他經常開玩笑，在疲憊的時候安慰我。尤其他嗓門本來就很大，很高興能和他一起演出。」尤其音文碩最早由歌手出身，2017年後開啟演員生活，更在2019年接演成名作《熱血祭司》飾演一位留著妹妹頭的黑社會張龍，榮獲當年SBS演技大賞的新人獎殊榮。這回在本片飾演徹頭徹尾的原則主義軍人，但是一聽到57億頭彩消息之後，內心就出現了動搖與混亂。



爆笑超越《雞不可失》獲得台灣觀眾一面倒好評的年度唯一瘋狂喜劇《樂透大作戰》，目前正在全台歡樂獻映中。劇情描述即將退伍的南韓兵長千禹（高庚杓飾），某天意外撿到一張飄向自己的頭獎彩券，開心之餘卻在某天一個不小心，讓這張彩券乘風飄向無法涉足的北韓…。為了靠57億獎金實現退伍夢想，他使出渾身解數尋找彩券，沒想到竟被北韓士兵容浩（李伊庚飾）給撿到…。跟彩券擦身而過的千禹，以及在北韓不過是張紙片，必須到南韓把彩券換成獎金的榮浩，再加上意想不到的成員們共同加入，雙方為了死守這57億鉅額獎金，決定「越線」展開驚險刺激的機密協商…





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