近四十歲男女之間是純友誼嗎〜《凍死的愛情》李多熙男閨密崔始源眼神太可疑！「在談戀愛前，跟我玩吧！」（含EP1－2劇透）

[有雷]ENA上週開播的新作品《凍死的愛情》由崔始源與李多熙主演，一開頭就說明了兩人的老友兼鄰居關係，但身為PD的李多熙，以及力挺她而參演她製作的戀愛節目的老友崔始源，兩人究竟會不會擦出火花呢？

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《凍死的愛情》時間推往六個月前，具夏天（李多熙飾）與20年老友兼鄰居朴宰勳（崔始源飾）幾乎無話不談，也像是家人一般的存在，身為節目PD的夏天正與節目中的年輕主廚搞曖昧，不過宰勳卻不看好，果真較年長的夏天立即就被發好人卡。夏天嚥不下這口氣，想請宰勳扮演自己的男友，沒想到宰勳卻穿得很隨便還開著貨車，讓夏天感到非常窩囊又失望。



身為整形外科醫師的宰勳，對婚姻與愛情完全沒興趣，但對夏天的每句話卻是非常重視。無意間得知了年輕主廚把夏天出糗的照片上傳SNS嘲笑她，甚至在別人面前說出跟年長的夏天交往只是因為「CP值高」，讓宰勳氣到不行，立刻打扮得超帥還開出了藍色跑車，還帶了一大束花到拍攝現場去接夏天，讓主廚當場被比下去，為夏天出口氣。雖然是逢場作戲，不過夏天內心還是有一點點心動的感覺。



宰勳母親逕自安排了相親，宰勳也直白告知對方自己對結婚沒興趣，沒想到這女孩竟再度找上宰勳，說是因為沒有太多朋友，想與宰勳成為「只是吃飯的關係」，而宰勳也沒有拒絕。夏天曾有位論及婚嫁的男友，但當時男友選擇外派到海外工作，夏天因對方沒有先與她商量而大發雷霆，但男友希望夏天暫時放下工作與他一起到海外工作幾年，兩人因此分手。前男友結束了海外工作，在夏天生日的這天，竟出現在她的面前，夏天似乎有些動搖。



夏天遇到危機時總會有宰勳出現，看似孤單的生日仍然只有宰勳了解夏天，單獨為她慶生，夏天在宰勳面前也總是不需隱藏自己，兩人更能大聊前男友的出現，此時宰勳提出「在下一個好人出現之前，跟我一起玩吧！」兩人一陣沉默，宰勳只好轉移話題，一起組裝蚊帳的時候，近距離貼著對方的兩人，眼神似乎產生變化……夏天與宰勳難道真的是純友誼嗎？



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