【K社韓文小百科】韓國知名網紅國外街頭遇K-POP迷妹，卻假扮中國人：不能因為我的顏值打破他們對韓國的幻想

知名旅遊、吃播YouTuber郭Tube在國外隱瞞國籍一事被挖出，引發熱議。

郭Tube之前公開過一段名為「我參加了亞塞拜然K-POP舞蹈聚會」的影片，最近相關內容再次在網路上火起來，重新受到了關注。

來到亞塞拜然市內一個公園的郭Tube與參加K-POP聚會的當地女生聊天，此時有年輕人過來詢問了英俊的郭Tube拍攝工作人員的IG帳號。 於是郭Tube代替拍對方拿著相機，還遺憾地表示：「我也有IG啊，怎麼都不問我呢。 」 之後，朝演出舞台方向走去的郭Tube又說：「我就坐在在觀眾席角落裡觀看，不能因為我的顏值打破大家對孕育出K-POP的韓國的幻想。 我從現在開始要假裝自己是中國人。 」 拍攝的工作人員反問：「那為什麼要拋棄自己國家」，郭Tube回答：「不是我拋棄，而是作為韓國人，感到很抱歉。 」



相關影片重新引發了關注和熱議，被韓國網友評論：「有點心疼」、「可能只是開玩笑，但是能感受到很愛韓國」、「為了不讓K-POP的幻想破滅」。 而這段內容同樣被中國的網民看到，大家反駁：「為何要冒充中國人呢，你是有多自卑」、「之前有韓國女生在泰國做錯事謊稱是中國人，被當場戳穿，真丟人」、「自卑的人才會在國外冒充他國人」、「真不要臉」等。



據郭Tube自爆他在國外旅行時經常被誤認為是中國人，後來去俄羅斯之前就特意製作了一件T恤，上面印著「我來自韓國，不是中國人」。



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