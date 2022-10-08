【KSD評分】韓星網讀者親自評分選出：《千元律師》來到TOP 1啦～

這星期有４部新劇開播，就是《Cheer Up》、《凍死的戀愛》、《真劍勝負》及《天外謎蹤》（Glitch），大家可以在這週六日觀看！如之後大家有看以上的劇或其他正在ON檔的，都記得進來評評分喔！

每個星期，小編都會整理出由韓星網讀者們為韓劇評分的數據，提供大家參考，一起來看看本月（十月）第１週的分數吧！不曉得有這個訊息？趕快點進連結，幫自己正在追看的作品給個分數！（上星期的評分結果可以看這裡）

NO.1──SBS《千元律師》：7.8（今晚播出第６集）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.2──KBS《依法相愛吧》：7.5（播至第１０集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.3──tvN《小女子》：7（今晚播出第１１集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.4──MBC《人生勝利組》（金湯匙）：6.9（今晚播出第６集）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.5──tvN《月水金火木土》：6.5（播至第６集）

【台灣由中華電信MOD和Hami Video平台；香港由Prime Video平台播出】

NO.6──tvN《Blind》：6.4（今晚播出第８集）

【台灣由愛奇藝國際版、LINE TV、中華電信MOD、Hami Video播出】

NO.7──Disney+《爭鋒相辯》：6.3（播至第６集）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.8──KBS《三姐弟要勇敢》：5.7（今晚播出第５集）

NO.8──Kakao TV《偶然的田園日記》：5.7（已播出大結局）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.10──tvN《精神教練諸葛吉》：5（播至第６集）

【香港由黃Viu煲劇平台播出】

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