「本尊」和「分身」合體！《語意錯誤》「雙朴CP」獲「2022 APAN」最佳情侶獎，朴栖含再次感謝粉絲們的愛戴

「本尊」還是比「分身」再高大一點！（笑）

今年（2022年）改編自同名網路小說、由朴栖含&朴宰燦主演的《語意錯誤》，因為兩人的默契和化學反應，不只在韓國本土，海外也獲得廣大人氣。上月底（8月），更推出電影版通過大螢幕與觀眾們見面。

在上月底舉行的「2022 APAN」中，朴栖含與朴宰燦以《語意錯誤》獲得「最佳情侶獎」。由於朴栖含目前以社會服務要員的身份履行國防義務，無法親自到場領獎，官方以劇中「張宰英」的照片製作「等身立牌」，讓「雙朴CP」合體。

朴宰燦在頒獎典禮上幫忙轉述朴栖含的獲獎感言，而兩位演員均表示，會一輩子以「最佳朋友」相處，並感謝粉絲們的支持與喜愛。下臺前，朴宰燦還不忘把朴栖含的立牌帶走，模樣超級可愛。









昨晚（7日），朴栖含通過個人Instagram分享數張照片，原來他和自己的「分身」見到面了。朴栖含再次感謝粉絲們的愛戴，而「本尊」與「分身」的合照，也引發討論。雖然是「等身立牌」，但本人感覺比分身高大，甚至要比身後的門窗更高、更大了！（朴栖含身高193公分）希望朴栖含一退伍，可以迅速地進行《語意錯誤2》的拍攝…（祈禱）

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