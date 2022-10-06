《Island》終於定檔！金南佶&李多熙&車銀優&盛駿主演奇幻劇12月播出，美串流平台獨家購入

《Island》改編自尹仁完編劇、梁慶一繪製的漫畫《靈甲鬼修羅》，是一部奇幻動作劇，講述命中註定與想要毀滅世界的惡勢力進行對抗的人們的旅程。

金南佶飾演妖怪獵人「般」，為了結束自己被詛咒的永生而保護著元美瑚。 他的命運是反抗邪惡、守護世界，但無法與人類相處，也不懂犧牲自己的意義何在，是一個頗為悲劇的人物。



李多熙飾演財閥三世「元美瑚」，在對自己命運一無所知的情況下被流放到濟州島教書和反省。



車銀優飾演時髦驅魔師「約翰」，擁有守護生命、淨化邪惡的高貴信念，內心藏著悽慘暗淡的過往。



盛駿飾演驅魔師「弓歎」，原本和般一起擊殺惡鬼，但在決定命運的事件之後和般對立，也是惡的根源。



《Island》由《歡迎來到東莫村》、《被操縱的都市》裴鍾和導演與《Luck Key》、《加油吧！李先生》張允美編劇合作打造。 Studio Dragon擔任製作，投資200億韓元、共20集，去年秋季開拍，已於今年5月殺青。 韓國國內通過TVING播出，海外版權則由美國亞馬遜Prime影音購入，這也是亞馬遜第一次為韓國影視作品簽訂獨家公開合約。

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