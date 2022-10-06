《Island》终於定档！金南佶&李多熙&车银优&盛骏主演奇幻剧12月播出，美串流平台独家购入

《Island》改编自尹仁完编剧、梁庆一绘制的漫画《灵甲鬼修罗》，是一部奇幻动作剧，讲述命中注定与想要毁灭世界的恶势力进行对抗的人们的旅程。

金南佶饰演妖怪猎人「般」，为了结束自己被诅咒的永生而保护著元美瑚。 他的命运是反抗邪恶、守护世界，但无法与人类相处，也不懂牺牲自己的意义何在，是一个颇为悲剧的人物。



李多熙饰演财阀三世「元美瑚」，在对自己命运一无所知的情况下被流放到济州岛教书和反省。



车银优饰演时髦驱魔师「约翰」，拥有守护生命、净化邪恶的高贵信念，内心藏著凄惨暗淡的过往。



盛骏饰演驱魔师「弓叹」，原本和般一起击杀恶鬼，但在决定命运的事件之后和般对立，也是恶的根源。



《Island》由《欢迎来到东莫村》、《被操纵的都市》裴钟和导演与《Luck Key》、《加油吧！李先生》张允美编剧合作打造。 Studio Dragon担任制作，投资200亿韩元、共20集，去年秋季开拍，已於今年5月杀青。 韩国国内通过TVING播出，海外版权则由美国亚马逊Prime影音购入，这也是亚马逊第一次为韩国影视作品签订独家公开合约。

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