香港ELF等了3年...終於！Super Junior宣佈11月會來港演出！

香港的ELF！！！！！！！準備好你們的尖叫聲了嗎？

早前，消息指SUPER SHOW有「香港站」三個字一出，ELF已經為之瘋狂，不停網上搜尋，究竟哪裡可以買票。今日主辦單位寰亞娛樂宣佈《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》，將於2022年11月19日及20日在亞洲國際博覽館Arena舉行，共演兩場！門票10月17日至19日東亞銀行信用卡優先訂票，10月20日起快達票公開發售。



自2008年以來14年，在全球 30 多個城市舉辦了150多次，累計觀眾人數超過 200 萬的“SUPER SHOW”，今年迎來慶祝第九回，《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9:ROAD》演唱會，七月中已於韓國啟動，在首爾蠶室室內體育館舉行了三場演出，盛況空前，熱烈萬分，口碑載道。



這次慶祝第九回，SUPER SHOW的整個演出rundown通過一場融合了音樂、表演、化學和VCR所有元素的音樂會，加上華麗的舞台，令人目不暇给，演唱會主打歌“Mango” 在舞台上第一次演出，SUPER JUNIOR更是連MV中的服裝原樣帶來台上，讓歌迷超興奮！他們演繹了《DEVIL》、《BLACK SUIT 》、《SORRY SORRY》等熱門歌曲，帶來豐富的快感。27首歌曲填滿了演出時間，個騷破例唱足 3小時30 分鐘！香港站歌迷期待啦！保証你們會大叫滿足！



《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》

日期: 2022年11月19日(晚上7時) 及11月20日(晚上5時)

地點: 亞洲國際博覽館Arena

票價: HK$1880 / HK$1380 / HK$980

(演出成員名單為LEETEUK利特，YESUNG藝聲，SHINDONG神童，EUNHYUK銀赫，DONGHAE東海，SIWON始源，KYUHYUN圭賢及RYEOWOOK厲旭)

*(主辦機構有權增加、刪減或更改SUPER JUNIOR演出成員名單，售出門票一概不可退換)

東亞銀行信用卡客戶優先訂票：

優先訂票日期: 2022年10月17日(上午10時) 至10月19日 (晚上11時59分)

優先訂票渠道：www.hotdogtix.com 或 HotdogTIX手機應用程式

快達票公開發售：

發售日期: 2022年10月20日 (上午10時)

購票熱線: (852) 31 288 288 (上午10時至晚上8時)

購票網址: www.hkticketing.com

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