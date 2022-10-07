亞洲影壇神級卡司的碰面：梁朝偉＆宋康昊＆是枝裕和，網友：跪求三位合作拍電影！

你們三位真心不考慮合作一部作品嗎？ 這可是亞洲影壇的頂流啊！！！

第27屆釜山國際電影節於10月5日正式開幕，將一直延續到10月14日，其中一個重要環節就是「本年度亞洲電影人獎」，香港影帝梁朝偉領取了這一獎項，在發表獲獎感言時，他一如既往的言簡意賅，透露很榮幸獲獎的同時也感謝有機會再次來到釜山，並預祝電影節成功舉辦 。 本屆電影節還專門設立了「梁朝偉的花樣年華」特別展映，他本人親自挑選了包括《花樣年華》、《2046》、《無間道》等經典個人代表作在內的六部作品展出。





221005 부산국제영화제 #양조위



사진 솎아내고 보정 다 하고 하려면 오늘 밤을 새도 못할 거 같고 급하게 양조위님만 한 컷... 은 사진 잘못 올려서 재업로드 ㅇ<-< pic.twitter.com/9pqcPs0B9a — 적운 (@Jukwooon) October 5, 2022

同樣應邀出席電影節的還有韓國影帝宋康昊以及日本著名導演是枝裕和，兩人之前合作拍攝了電影《嬰兒轉運站》，影片入選了第75屆坎城電影節（戛納影展）。



電影節上，三位影壇頂流合影了。梁朝偉和宋康昊分別穿著白西裝和黑西服站在是枝裕和導演的兩側，大佬們的合影引來眾人的圍觀和熱議，他們都和坎城電影節有著深厚的淵源。 早在2000年，梁朝偉就憑藉電影《花樣年華》成為了第53屆坎城國際電影節的影帝; 是枝裕和則多次入圍坎城電影節競賽單元，2018年憑藉《小偷家族》一舉拿下了金棕櫚獎; 宋康昊在今年以《嬰兒轉運站》斬獲第75屆坎城影帝頭銜，成為了韓國電影史上第一位獲此殊榮的演員。



不知道這三位影壇大佬有沒有合作的計畫呢？

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