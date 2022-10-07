亚洲影坛神级卡司的碰面：梁朝伟＆宋康昊＆是枝裕和，网友：跪求三位合作拍电影！

你们三位真心不考虑合作一部作品吗？ 这可是亚洲影坛的顶流啊！！！

第27届釜山国际电影节於10月5日正式开幕，将一直延续到10月14日，其中一个重要环节就是「本年度亚洲电影人奖」，香港影帝梁朝伟领取了这一奖项，在发表获奖感言时，他一如既往的言简意赅，透露很荣幸获奖的同时也感谢有机会再次来到釜山，并预祝电影节成功举办 。 本届电影节还专门设立了「梁朝伟的花样年华」特别展映，他本人亲自挑选了包括《花样年华》、《2046》、《无间道》等经典个人代表作在内的六部作品展出。





221005 부산국제영화제 #양조위



사진 솎아내고 보정 다 하고 하려면 오늘 밤을 새도 못할 거 같고 급하게 양조위님만 한 컷... 은 사진 잘못 올려서 재업로드 ㅇ<-< pic.twitter.com/9pqcPs0B9a — 적운 (@Jukwooon) October 5, 2022

同样应邀出席电影节的还有韩国影帝宋康昊以及日本著名导演是枝裕和，两人之前合作拍摄了电影《婴儿转运站》，影片入选了第75届坎城电影节（戛纳影展）。



电影节上，三位影坛顶流合影了。梁朝伟和宋康昊分别穿著白西装和黑西服站在是枝裕和导演的两侧，大佬们的合影引来众人的围观和热议，他们都和坎城电影节有著深厚的渊源。 早在2000年，梁朝伟就凭藉电影《花样年华》成为了第53届坎城国际电影节的影帝; 是枝裕和则多次入围坎城电影节竞赛单元，2018年凭藉《小偷家族》一举拿下了金棕榈奖; 宋康昊在今年以《婴儿转运站》斩获第75届坎城影帝头衔，成为了韩国电影史上第一位获此殊荣的演员。



不知道这三位影坛大佬有没有合作的计画呢？

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