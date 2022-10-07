麻雀乖乖停在Hoshi肩上，網友：是白雪公主？順便透過神通的柳炳宰報備回國消息XD

有事請找柳炳宰！

SEVENTEEN成員Hoshi舞台魅力超耀眼，身為對內主舞，跳舞實力自然不在話下。之前曾透露自己很喜歡老虎，去哪裡都會購入各式老虎樣式商品，還差點在身上刺老虎刺青！表演時像隻老虎一般霸氣的他，本體其實是隻貓咪，之前在李泳知節目上表現的醉樣，軟萌到不行！



而最近網路上流傳 Hoshi 的 IG 限時動態，影片中可以看到他的肩上、頭上停著一隻小鳥，很像是麻雀？鳥類通常都較膽小，結果竟然乖乖停在人類肩膀，這是什麼神奇的馴服能力？論壇上網友都覺得神奇又好笑，可愛的小鳥還一直啾啾叫，似乎還陪他化完妝了～



完全是白雪公主才會有這種經歷吧？Hoshi 你應該不是老虎是公主才對！



先前柳炳宰因為神奇的解決能力而讓網友笑翻，幫忙轉達許多粉絲的問題給偶像，讓他們能得到偶像親自回覆、拿到自拍、或是了解偶像的訊息都可以做到，簡直是人間 Siri～而最近 SEVENTEEN 粉絲傳訊給他：哥哥請讓 SEVENTEEN 回國吧！柳炳宰隨後上傳 Hoshi 自拍，報備已經回國的消息。各位再次見證柳叔神通廣大的能力了，有任何疑難雜症請找柳炳宰吧 XD



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