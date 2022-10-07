《機智醫生生活》柳演錫＋《女神降臨》文佳煐＝《愛情的理解》預告引發高度共鳴的浪漫戀情

JTBC即將於今年底之前推出的新水木電視劇《愛情的理解》，描述站在各自不同利害關係上的男女，他們相遇後才理解了愛情真正的意義。由《機智醫生生活》中溫柔安政源醫師柳演錫主演，搭檔《女神降臨》中的任朱靜文佳煐，令人期待。

《愛情的理解》描述對於「愛情」這種情感抱持著各自的視角與想法的男女，同在一家銀行相遇，展開了相當寫實的戀愛故事。總是給人暖男貼心感的演員柳演錫，可愛俏皮的文佳煐，《五月的青春》中的琴世祿，以及《喜歡的話請響鈴》的鄭家藍，四人中細膩的感情線，相當貼近現實，想必能引法觀眾們的高度共鳴。



柳演錫所飾演的角色「河尚秀」，名字的諧音也可解讀為「常數」之意，意指無論在什麼樣的狀況下也希望能夠維持一定的生活品質的平凡生活人物，他相信不被動搖的生活就是所謂的幸福，對他來說只要出現變數，風平浪靜的日常生活就會掀起波濤。平穩無事的生活突然被愛情這個變數介入，對他的日常將造成什麼樣的影響？



與追求安穩愛情的河尚秀完全不同，文佳煐則飾演認為愛情很可能在一瞬間崩塌的「安秀英」一角，在不幸的環境中守護自己想要的東西，活在現實忙碌生活的安秀英，因為某天突然出現一位向自己走近的男子，而感到心動，究竟這樣的心動愛情，會讓始終不相信愛情的安秀英發生什麼樣的變化呢？



琴世祿則是飾演天生金湯匙，一出生就具備了優渥生活的「朴美京」，她有著明確的想法與毫不畏懼的前進本能，一定要與「做自己」的人結為朋友，她從不吝於付出，但她也有不如意的緣分，是否對她的個性會造成影響呢？懷抱著成功的夢想與希望而活的警察公務員應試生「鄭鐘賢」由鄭家藍飾演，總是認真努力做到最好，希望能與懂得愛自己的人交朋友，不放棄希望正面積極生活著，他能遇見心目中理想的愛情嗎？



四位男女的愛情線相當令人期待，今年冬天JTBC將播出暖暖的《愛情的理解》，讓觀眾們度過溫暖的歲末。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞