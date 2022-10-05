《帶輪子的家4》將於下週四（13日）首播！「新忙內」路雲首次錄影太呆萌，哥哥急忙撇清：「還不是固定成員哦」XD

錘釘子那一段真的太好笑了！XD



陸續推出3季並將在下週四（13日）推出第4季的tvN綜藝節目《帶輪子的家》，以「微屋」為概念，把全國各個角落當作自家院子來生活，拋開對於「房子」的慾望，專注於真正重要的東西來充實日常。

第1季由成東鎰、金希沅、呂珍九主持，第2季和第3季的「忙內」分別是任時完、孔明。每一季忙內的更換，也成為節目的看點之一。而這次的忙內是曾出演《偶然發現的一天》、《戀慕》等電視劇的SF9成員路雲！預告影片僅30秒，卻逗笑不少網友，更加令人期待。

路雲穿著淺紫色長袖襯衫與哥哥們會合，哥哥們一見到路雲便不斷稱讚他的外貌。新來的忙內當然想要好好表現，泡咖啡、洗碗、粗活等通通交給他就對了，沒想到卻碰上意外的（？）難關。

路雲想要好好錘釘子、固定帳篷，沒想到他這一下有錘到、下一下卻沒錘到，還一連好幾次！XD看到這個場景的兩位哥哥瞬間無言，成東鎰還跟金希沅說：「他…感覺比你還呆啊…」

三位演員坐下來一起喝咖啡，成東鎰向路雲祝賀：「恭喜成為大家庭的一員」，金希沅卻大開玩笑：「還不是固定成員哦」，讓成東鎰拍手叫好，路雲則差點「噴咖啡」！（大笑）

好奇這三個男人特別的旅行嗎？也很期待新一季的嘉賓都會有誰吧！那就要準時鎖定節目囉～

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