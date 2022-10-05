《带轮子的家4》将於下周四（13日）首播！「新忙内」路云首次录影太呆萌，哥哥急忙撇清：「还不是固定成员哦」XD

锤钉子那一段真的太好笑了！XD



陆续推出3季并将在下周四（13日）推出第4季的tvN综艺节目《带轮子的家》，以「微屋」为概念，把全国各个角落当作自家院子来生活，抛开对於「房子」的欲望，专注於真正重要的东西来充实日常。

第1季由成东镒、金希沅、吕珍九主持，第2季和第3季的「忙内」分别是任时完、孔明。每一季忙内的更换，也成为节目的看点之一。而这次的忙内是曾出演《偶然发现的一天》、《恋慕》等电视剧的SF9成员路云！预告影片仅30秒，却逗笑不少网友，更加令人期待。

路云穿著浅紫色长袖衬衫与哥哥们会合，哥哥们一见到路云便不断称赞他的外貌。新来的忙内当然想要好好表现，泡咖啡、洗碗、粗活等通通交给他就对了，没想到却碰上意外的（？）难关。

路云想要好好锤钉子、固定帐篷，没想到他这一下有锤到、下一下却没锤到，还一连好几次！XD看到这个场景的两位哥哥瞬间无言，成东镒还跟金希沅说：「他…感觉比你还呆啊…」

三位演员坐下来一起喝咖啡，成东镒向路云祝贺：「恭喜成为大家庭的一员」，金希沅却大开玩笑：「还不是固定成员哦」，让成东镒拍手叫好，路云则差点「喷咖啡」！（大笑）

好奇这三个男人特别的旅行吗？也很期待新一季的嘉宾都会有谁吧！那就要准时锁定节目罗～

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