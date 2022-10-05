難得的一面？安孝燮PO出健身自拍，簡單一行字就讓粉絲超激動！

大家看完別太激動！！

從2017年以來，安孝燮就以演技在戲劇界發光發熱，累積了多部作品，先前所主演的《浪漫醫生金師傅2》不只創下超高收視，還榮獲《百想藝術大賞》的新人獎。今年和金世正合演《社內相親》，在裡面飾演霸氣社長姜泰武一角，因兩人 CP 感超合而大受歡迎，讓他知名度又再度上升到新高點。



最近安孝燮在個人IG上曝光近期狀態，表示自己天天健身，附上在健身房的自拍，結果讓網友都陷入瘋狂。鮮少表現出這一面的他，難得讓粉絲得以窺視他的日常生活，穿著無袖充分展現壯碩肌肉，粉絲對於這一張意外又男地的照片都難以掩飾激動之情～還問說：大家都有看到了嗎？有福同享XD



推特上一直見到大家轉傳 XD 粉絲都很熱心呢！



以擁有劇拋臉著名的安孝燮，每演一部劇就以嶄新的形象出現在觀眾面前，甚至還被評論：每次看到他都會忘記他是誰！不只如此，他還會為不同戲劇學習新技能，是個多才多藝的全能男！學過騎馬、賽艇、連吉他也OK，特別擅長運動類，例如足球、網球等等。



在《社內相親》結束之後，大家都對安孝燮未來動向十分關注，已敲定他將出演韓版《想見你》——《在你的時間裡》的男主角李子維，好期待安孝燮會如何詮釋，到時開播後依定又將引發一陣熱潮～



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