不要在公共場合點開！很久沒看到這種荒謬無厘頭的喜劇《高斯電子公司》到底在幹嘛！（含EP1－2劇透）

[有雷] 只是抱著好奇的心理點開《高斯電子公司》，從每位演員的怪異名字到他們的上班誇張行徑，讓小編不小心笑太大聲被同事白眼。郭東延用全身不計形象搞笑，雖然懷抱正面心情來上班，但面對著許多對他不懷好意的同事們，該如何在公司生存下去？每一集主題還會搭配一項高斯電子的電視購物商品，讓大家笑到最後一分鐘！

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李相植（郭東延飾）是位對工作充滿抱負的上班族，雖然很努力但總是會造成意外的事故，被踢到全公司最不受歡迎的營銷三組。他不小心上傳了關於社長的搞笑奮鬥史影片，卻讓社長的社會觀感大受打擊，也因此引發監察組前來調查。組員們為了怕他節外生枝，只好暫時將他綑綁手腳關在會議室裡。但李相植卻想起自己與一位女孩有約，拼命掙脫還撞斷了門牙，說話都有問題，用舌頭操作手機，甚至連通訊軟體都欺負他，還被上傳疑似在會議室打手槍的不雅動作影片，簡直慘到一個極點。



對李相植總是很受不了的前輩車娜萊（高聖熙飾），家中老是聽到隔壁鄰居放屁的聲音，竟然意外發現李相植就住在自己隔壁，雖然非常崩潰要求跟他劃清界線，但卻又找他來抓蜘蛛。李相植為分散租金壓力誠徵室友，來了一位外型應該是印度人但韓語說得超好的馬修，最後還來一段掃地機器人廣告實在也太逗趣！



一個富家子白馬帥（裴賢聖飾）不願意聽父親的安排在自家公司上班，卻硬要到對手高斯電子來當新入社員，被安排到最不受歡迎的營銷三組，雖然想要低調成為新員工，竟然還跳降落傘來上班！一來就坐在主管的座位還嫌棄電競專用椅太陽春，還隨身攜帶18K黃金的「金湯匙」跟「金吸管」撞梗隔壁棚，所有誇張的行徑很難讓人不發現他是王子啊！而他與營銷三組美女，鉛球選手出身的「健康美」是否有機會發展下去？



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