Jennie私生活照片被瘋傳！YG娛樂終於發聲「已在9月正式起訴駭客」一切將採取法律措施！

今日（3日），YG 娛樂方面表示：「上個月已正式委託警方，對 Jennie 個人照片的散佈者進行調查。一直在持續監控相關內容，在完成證據收集後在9月提交了訴狀。」

YG 娛樂解釋說：「爲了減少追加損失，期間一直減少相關內容提及和表明立場。不過最近因個人照片引發的大量謠言、指責、人身攻擊、性騷擾、私生活侵犯等出於責任感很難再置之不理。因此將通過法律應對，查明事實。



接著，補充提到：「對於反覆上傳未掌握真僞的內容或製作過度的惡性貼文的行爲，也以損害《信息通信網法》中的名譽、違反禁止非法信息流通、利用通信媒體使用罪等進行起訴和舉報。」YG 娛樂最後也囑咐：「網路上散佈的照片是非法公開的，與本人意願無關，共享這些照片的行爲屬於第二次加害，同時也可能成為法律處罰的對象。對於今後發生的追加損失，將採取一切法律措施。」



Jennie 和 V 今年5月在濟州島旅行目擊之談傳開後，爆出戀愛傳聞，但雙方的經紀公司並沒有做出回應。此後，Jennie 的手機還被駭客入侵，將她的私生活照曝光，這也引起粉絲們的擔憂。



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