【分集劇情】《小女子》劇情再反轉！仁京報道火力全開卻難以撼動朴載相，眼看獲勝他的行為讓所有人驚呆！

tvN新劇《小女子》改編自同名小說，講述貧窮但感情融洽的三姊妹，以各自方式對抗韓國最有錢有勢家族的故事。 第10集裡，仁京的新聞戰爭正式打響，但敵人究竟是誰？



*以下內容包含《小女子》第9集關鍵劇情！



遠走高飛

仁惠拜託尚雅不要把她的死告訴姐姐和孝璘、以免孝璘崩潰，令尚雅想起自己的媽媽。 原來尚雅媽媽為抗議元將軍殺人而被關進閉室，在尚雅看來是為了不認識的人放棄照顧女兒，令她一直心存怨恨。



仁京和宗浩向孝璘詢問仁惠的下落，孝璘表示仁惠不可能獨自逃跑，推測是被媽媽拐走。 兩人跟蹤尚雅到閉室救出仁惠，孝璘也跟著他們一起離開這個家。 第二天清晨，兩個女孩留下一封信便結伴出國，尋找不被家人影響、屬於她們自己的生活。



元尚宇捨生取義

元尚宇獨自找上朴載相，一番爭執後被朴載相用石頭砸死。 其實尚宇已料到自己無法逃脫魔掌，提前在衣服上裝了微型攝像機，全程記錄下朴載相作為殺人犯的恐怖面目並自動發給仁京。



道日一家

朴載相以道日媽媽相威脅，道日表面承諾除掉崔熙材、甩掉仁珠，背地裡把崔熙材和媽媽安全轉移，還讓媽媽作為證人跟仁京一起登上新聞直播，揭發朴逸復罪行。



元尚雅斷尾求生

選舉造勢大會上，道日提前做了手腳，讓大屏幕播放朴載相殺死尚宇並坦誠罪行的影片。 但民眾半信半疑，朴載相的支持率在出口調查中仍大幅領先。



但朴載相本人沒有激動，反而在看到尚雅遞過來的蘋果後露出似乎已放下一切的表情。 隨後出現了朴載相跳樓身亡的新聞，遺體手中握著藍色蘭花。 尚雅和朴載相遺體告別後打給仁珠表示她不會善罷甘休，這時仁珠發現賬戶突然清零，好多人瘋狂敲仁珠家門，讓她陷入驚恐！



下集預告裡，仁惠從異國寄來包裹，而仁珠被關進監獄、仁京被綁架。 高室長表示希望殺了仁珠和仁京，尚雅欣然同意。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞